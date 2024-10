Scandalo Diddy, la famiglia di Tupac indaga sul suo coinvolgimento nell’omicidio del rapper 30 anni fa (Di lunedì 7 ottobre 2024) La famiglia di Tupac Shakur ha deciso di assumere uno degli avvocati più potenti di Hollywood per indagare sul coinvolgimento di Sean Combs nella morte del rapper nel 1996. Il caso di Tupac è rimasto irrisolto per circa 30 anni e solo nel settembre 2023 è stato arrestato il presunto assassino Duane Davis che verrà processato nel 2025. Fanpage.it - Scandalo Diddy, la famiglia di Tupac indaga sul suo coinvolgimento nell’omicidio del rapper 30 anni fa Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) LadiShakur ha deciso di assumere uno degli avvocati più potenti di Hollywood perre suldi Sean Combs nella morte delnel 1996. Il caso diè rimasto irrisolto per circa 30e solo nel settembre 2023 è stato arrestato il presunto assassino Duane Davis che verrà processato nel 2025.

