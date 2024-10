Notizie.com - Sangiovanni, dopo mesi di preoccupazione torna sui social: il messaggio dell’ex Amici

Leggi tutta la notizia su Notizie.com

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Aveva detto di volersi prendere del tempo per sé, ma adesso– al secolo Giovanni Pietro Damian – si èto a far sentire suiun periodo di assenza daimedia, che ha generatotra i fan,fa il suo ritorno con un post che ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico. Il giovane cantante di Vicenza, noto al grande pubblico per la sua partecipazione ad, ha condiviso untoccante in cui parla della sua volontà di dare una nuova opportunità alla musica nella sua vita. Nel post, accompagnato da una foto in cui appare sorridente mentre abbraccia il suo cane,riflette su quello che sarebbe stato il giorno del suo concerto al Forum di Milano, evento rimandato a causa delle sue condizioni psicologiche.durante l’esperienza di Sanremo – Screenshot Rai – notizie.