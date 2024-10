Raspadori la Nazionale e il forte legame con Spalletti | Jack è pronto con la sua ‘versatilità’

Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Ilcon il CT Lucianoe la sua versatilità in attacco rendonofondamentale per le sfide della. Il campionato di Serie A si ferma per lasciare spazio agli impegni delle nazionali, e tra i calciatori in cerca di riscatto spicca Giacomo. Il giovane attaccante ha l’opportunità di riacquistare fiducia con la maglia azzurra, sotto la guida del CT Luciano, che ha sempre creduto in lui. Unconsolidatocondividono unche risale ai tempi del Napoli. Dal suo arrivo in azzurro nell’estate del 2022,non ha mai fatto mancare il suo apporto in, dimostrandosi un elemento fondamentale nel gruppo. Come sottolineato dall’edizione odierna de Il Mattino,consideraun vero e proprio jolly in grado di risolvere ogni situazione in campo.