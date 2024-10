Orbetello: cadaveri di madre e figlio trovati nel giardino di casa (Di lunedì 7 ottobre 2024) Orrore in provincia di Grosseto oggi, 7 ottobre 2024. I cadaveri di due persone, madre e figlio, sono stati ritrovati nel giardino di una casa nella zona di San Donato, nel comune di Orbetello L'articolo Orbetello: cadaveri di madre e figlio trovati nel giardino di casa proviene da Firenze Post. .com - Orbetello: cadaveri di madre e figlio trovati nel giardino di casa Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Orrore in provincia di Grosseto oggi, 7 ottobre 2024. Idi due persone,, sono stati rineldi unanella zona di San Donato, nel comune diL'articolodineldiproviene da Firenze Post.

I cadaveri di madre e figlio ritrovati nel giardino di casa a Oribetello (Grosseto) - A segnalare il ritrovamento sarebbe stato un passante che ha visto la donna a terra, a faccia in giù, nel vialetto di casa. . Pensando a un malore avrebbe chiamato i soccorsi. Secondo le prime valutazioni, i decessi potrebbero risalire ad alcuni giorni fa ma la casa si trova in aperta campagna, in ... (Ilfattoquotidiano.it)

Il mistero della morte di Matacena : riesumati i cadaveri dell’ex deputato e della madre. Nuova inchiesta - indagata la seconda moglie - L’ex parlamentare di Forza Italia si è spento due anni fa a Dubai: era scappato per sottrarsi a una condanna per concorso esterno in associazione mafiosa. (Repubblica.it)

Tre cadaveri trovati in un casolare a Perugia. Padre - madre e figlia morti e un fucile accanto al corpo di lui - Dai primi approfondimenti si è constatato il decesso delle tre persone, verosimilmente causato da colpi d'arma da fuoco, e rilevato la presenza di un fucile in prossimità del cadavere del 69enne. La figlia aveva 39 anni, 69 anni il padre, 66 anni la madre. AGI - Nella tarda mattinata, il personale ... (Agi.it)