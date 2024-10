Nobel Medicina 2024 a Victor Ambros e Gary Ruvkun per scoperta 'interruttori dei geni' (Di lunedì 7 ottobre 2024) Milano, 7 ott. (Adnkronos Salute) - Il premio Nobel per la Medicina o la Fisiologia 2024 è stato assegnato agli americani Victor Ambros e Gary Ruvkun "per la scoperta del microRna e del suo ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale". I microRna sono piccole molecole che - come è stato spiegato all'annuncio degli scienziati vincitori di quest'anno - hanno aperto un nuovo campo nella regolazione dei geni. A comunicare il Nobel per la Medicina 2024 è stato il segretario generale dell'Assemblea dei Nobel, Thomas Perlman. Victor Ambros è nato nel 1953 ad Hanover, nel New Hampshire. Ha conseguito il dottorato di ricerca al Mit (Massachusetts Institute of Technology) nel 1979, dove ha svolto anche ricerche post-dottorato dal 1979 al 1985, quando è diventato ricercatore principale all'università di Harvard. Liberoquotidiano.it - Nobel Medicina 2024 a Victor Ambros e Gary Ruvkun per scoperta 'interruttori dei geni' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Milano, 7 ott. (Adnkronos Salute) - Il premioper lao la Fisiologiaè stato assegnato agli americani"per ladel microRna e del suo ruolo nella regolazioneca post-trascrizionale". I microRna sono piccole molecole che - come è stato spiegato all'annuncio degli scienziati vincitori di quest'anno - hanno aperto un nuovo campo nella regolazione dei. A comunicare ilper laè stato il segretario generale dell'Assemblea dei, Thomas Perlman.è nato nel 1953 ad Hanover, nel New Hampshire. Ha conseguito il dottorato di ricerca al Mit (Massachusetts Institute of Technology) nel 1979, dove ha svolto anche ricerche post-dottorato dal 1979 al 1985, quando è diventato ricercatore principale all'università di Harvard.

