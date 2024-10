Sbircialanotizia.it - Metalmeccanici, contratto al palo: si ventila rischio sciopero. Cosa chiedono i sindacati

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) È ancora alla trattativa tra Federmeccanica-Assistal e iFiom, Fim e Uilm, sul rinnovo delcollettivo nazionale che riguarda 1,6 milioni di lavoratori in oltre 30 mila aziende, una forza lavoro responsabile, solo nel 2022, dell’8% del Pil nazionale. Un percorso in salita, iniziato in primavera con la presentazione della