Lula brinda a Rio e si prepara a lottare per San Paolo

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il presidente brasiliano Luiz Inacioda Silvaa Rio de Janeiro, dove il sindaco di centro-sinistra Edoardo Paes si è guadagnato la rielezione col 60,34%, e siper conquistare a San, dove il suo candidato, Guilherme Boulos (Psol), andrà al ballottaggio contro il sindaco uscente Ricardo Nunes, sostenuto dal leader di opposizione, Jair Bolsonaro. Ma è un primo turno elettorale che si chiude con un retrogusto un po' amaro per il Pt, il partito di, che rischia di non affermarsi in nessuna delle capitali degli stati della federazione. (Quotidiano.net)