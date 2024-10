La7 cambia il pomeriggio. I documentari di Augias e poi Insinna (Di lunedì 7 ottobre 2024) Non solo il preserale. La7 mette mano all’intero pomeriggio con l’obiettivo di rafforzarsi e dare la volata a Flavio Insinna, all’esordio con Famiglie d’Italia nella difficile fascia che precede il Tg di Mentana. La nuova programmazione de La7 Tagadà si allunga La prima novità riguarda Tagadà – approfondimento condotto da Tiziana Panella – che allungherà fino alle 17.25 con nuove rubriche. Arrivano La Torre di Babele Doc e Famiglie d’Italia Dalle 17.30 arriva poi “La Torre di Babele Doc“, nuovo appuntamento con Corrado Augias che raddoppia così il suo impegno sul canale. Ogni giorno un viaggio nella storia e nell’oggi abbinato ad un ciclo di documentari che spaziano nel grande metronomo del tempo. Davidemaggio.it - La7 cambia il pomeriggio. I documentari di Augias e poi Insinna Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Non solo il preserale. La7 mette mano all’interocon l’obiettivo di rafforzarsi e dare la volata a Flavio, all’esordio con Famiglie d’Italia nella difficile fascia che precede il Tg di Mentana. La nuova programmazione de La7 Tagadà si allunga La prima novità riguarda Tagadà – approfondimento condotto da Tiziana Panella – che allungherà fino alle 17.25 con nuove rubriche. Arrivano La Torre di Babele Doc e Famiglie d’Italia Dalle 17.30 arriva poi “La Torre di Babele Doc“, nuovo appuntamento con Corradoche raddoppia così il suo impegno sul canale. Ogni giorno un viaggio nella storia e nell’oggi abbinato ad un ciclo diche spaziano nel grande metronomo del tempo.

