Giornata mondiale della Salute Mentale, Palermo capitale nazionale (Di lunedì 7 ottobre 2024) Palermo (ITALPRESS) – Accendere un faro sulla Salute Mentale attraverso la cultura, il dibattito scientifico e la testimonianza sociale: un compito che vede Palermo assumere il ruolo di capofila con una serie di iniziative che andranno in scena il 10 ottobre, in occasione proprio della Giornata mondiale della Salute Mentale. Il programma di eventi è curato dalla Fondazione Tommaso Dragotto ed è destinato a ripetersi anche negli anni a venire, sempre il 10 ottobre. xd8/mgg/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Giornata mondiale della Salute Mentale, Palermo capitale nazionale Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)(ITALPRESS) – Accendere un faro sullaattraverso la cultura, il dibattito scientifico e la testimonianza sociale: un compito che vedeassumere il ruolo di capofila con una serie di iniziative che andranno in scena il 10 ottobre, in occasione proprio. Il programma di eventi è curato dalla Fondazione Tommaso Dragotto ed è destinato a ripetersi anche negli anni a venire, sempre il 10 ottobre. xd8/mgg/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo

VIDEO | Boom di malattie psichiche dopo la pandemia - Palermo diventa "capitale della salute mentale" - Il 10 ottobre - in occasione della celebrazione della Giornata mondiale di salute mentale - la centralità del tema in Italia da quest’anno spetterà a Palermo. Per la prima volta in assoluto, infatti, la Fondazione Tommaso Dragotto realizzerà una manifestazione, destinata a ripetersi ogni 10... (Palermotoday.it)

Palermo capitale della salute mentale - il 10 ottobre dibattiti ed eventi - Alla presentazione hanno preso parte anche il direttore artistico della Giornata mondiale della salute mentale Casimiro Lieto e il docente ordinario di Psichiatria presso l’Università di Palermo Daniele La Barbera. Unlimited News - Notizie dal mondo . Beppe Barresi, Presidente Progetto Itaca ... (Unlimitednews.it)

Palermo capitale della salute mentale - 10 ottobre dibattiti ed eventi - PALERMO - Se il 10 ottobre, in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale, in tutto il pianeta si parla di Salute Mentale, in Italia la centralità del tema da quest'anno spetterà a Palermo. Per la prima volta in assoluto, infatti, la Fondazione Tommaso Dragotto realizzerà un'imponente ... (Ilgiornaleditalia.it)