Ilrestodelcarlino.it - Federica Pellegrini, da Ballando con le stelle al relax in piscina con la figlia: la foto è tenerissima

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Venezia, 7 ottobre 2024 - Dacon lea un tuffo in, moglie dell’allenatore pesarese Matteo Giunta, dopo l'ultima puntata della trasmissione che quest'anno la vede tra i protagonisti, si rilassa con la piccola Matilde. Dove? Non a caso in, luogo dove la Divina, tra allenamenti e gare, è praticamente cresciuta: il suo "habitat naturale". L'ex campionessa di nuoto ha postato unadolcissima con lasu Instagram: in acqua mentre giocando con la pallina. Immagine che non è sfuggita ai follower che hanno subito lasciato commenti: " Diventerà una campionessa come la mamma", scrive uno. C' anche chi nota che "la piccola cresce in fretta". Ultimamente la mamma ha pubblicato tre scatti in cui si notano i progressi della bambina che già inizia a muovere i primi passetti.