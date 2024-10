Da Regione Lombardia “Collabora & Innova”: 100 milioni di euro per sostenere la sinergia tra imprese e organismi di ricerca (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il progetto “Collabora & Innova” della Regione Lombardia mira a sostenere la sinergia tra imprese e organismi di ricerca per favorire investimenti strategici nell’Innovazione. Con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro, il bando promuove progetti di ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, coinvolgendo PMI, Grandi imprese e organismi di ricerca. Incentivare Innovazioni di prodotto Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il progetto “” dellamira alatradiper favorire investimenti strategici nell’zione. Con una dotazione finanziaria di 100di, il bando promuove progetti diIndustriale e Sviluppo Sperimentale, coinvolgendo PMI, Grandidi. Incentivarezioni di prodotto

