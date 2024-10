Arresti ultras: da oggi scorta al pm Storari, auto e agenti armati (Di lunedì 7 ottobre 2024) Milano, 7 ott. (LaPresse) – Il pm di Milano, Paolo Storari, è stato messo oggi sotto scorta su disposizione della Prefettura di Milano. Il sostituto della Direzione distrettuale antimafia è titolare con la collega Sara Ombra e l’aggiunto Alessandra Dolci del fascicolo sulle curve di Milan e Inter che ha svelato gli intrecci fra tifo organizzato e ndrangheta nella gestione dei traffici illeciti dentro e fuori lo stadio Meazza di San Siro, portando lunedì scorso all’esecuzione di 19 misure cautelari in carcere e ai domiciliari. Per almeno sei mesi sarà accompagnato da una scorta di quarto livello che prevede un’auto con uno o due agenti armati. La decisione è stata presa su proposta del Procuratore della Repubblica di Milano, Marcello Viola. La collega Sara Ombra è già sotto scorta da tempo per altre indagini sulla criminalità organizzata. Lapresse.it - Arresti ultras: da oggi scorta al pm Storari, auto e agenti armati Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Milano, 7 ott. (LaPresse) – Il pm di Milano, Paolo, è stato messosottosu disposizione della Prefettura di Milano. Il sostituto della Direzione distrettuale antimafia è titolare con la collega Sara Ombra e l’aggiunto Alessandra Dolci del fascicolo sulle curve di Milan e Inter che ha svelato gli intrecci fra tifo organizzato e ndrangheta nella gestione dei traffici illeciti dentro e fuori lo stadio Meazza di San Siro, portando lunedì scorso all’esecuzione di 19 misure cautelari in carcere e ai domiciliari. Per almeno sei mesi sarà accompagnato da unadi quarto livello che prevede un’con uno o due. La decisione è stata presa su proposta del Procuratore della Repubblica di Milano, Marcello Viola. La collega Sara Ombra è già sottoda tempo per altre indagini sulla criminalità organizzata.

