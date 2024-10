Abbiamo una brutta notizia Veronica Gentili assente da Le Iene il drammatico annuncio di Max Angioni

(Di lunedì 7 ottobre 2024) È tornata domenica 6 ottobre 2024 una nuova puntata de “Le”. La seconda puntata della nuova edizione, in onda in prima serata su Italia 1 ha toccato diversi temi di attualità, come quello del doping nello sport con il casodel tennista Jannik Sinner. L’inviato si è sottoposto personalmente a un esperimento per dimostrare la possibile contaminazione da Clostebol attraverso semplici massaggi. Un servizio che solleva dubbi sulla vulnerabilità degli atleti rispetto a certe sostanze e sui meccanismi con cui vengono gestiti i controlli. L’altro tema è la violenza sulle donne e l’uso dei braccialetti elettronici. Nell’inchiesta si è parlato del tragico caso di Roua, la donna di 34 anni uccisa a coltellate dall’ex marito, nonostante fosse stato emesso un divieto di avvicinamento. (Caffeinamagazine.it)