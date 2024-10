7 ottobre: La Russa, è stata aggressione disumana e criminale (Di lunedì 7 ottobre 2024) "A un anno dal brutale attacco del 7 ottobre 2023, ribadisco la mia ferma e totale condanna per la vile aggressione condotta da Hamas contro inermi civili israeliani. In questo triste anniversario, sentita e profonda vicinanza va al popolo di Israele, colpito quel giorno da una azione di inaudita violenza che portò alla morte di 1400 persone e al rapimento di circa 250 tra uomini, donne e bambini. Donne, minori e anziani, inoltre, vennero torturati e abusati. Un'aggressione disumana e criminale per la quale Hamas porterà per sempre il marchio dell'infamia. Con rinnovata solidarietà, partecipo al dolore delle famiglie delle vittime e mi unisco all'appello per la liberazione immediata degli ostaggi ancora trattenuti, auspicando che possano presto tornare a casa e riabbracciare i propri cari". Lo dichiara in una nota il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) "A un anno dal brutale attacco del 72023, ribadisco la mia ferma e totale condanna per la vilecondotta da Hamas contro inermi civili israeliani. In questo triste anniversario, sentita e profonda vicinanza va al popolo di Israele, colpito quel giorno da una azione di inaudita violenza che portò alla morte di 1400 persone e al rapimento di circa 250 tra uomini, donne e bambini. Donne, minori e anziani, inoltre, vennero torturati e abusati. Un'per la quale Hamas porterà per sempre il marchio dell'infamia. Con rinnovata solidarietà, partecipo al dolore delle famiglie delle vittime e mi unisco all'appello per la liberazione immediata degli ostaggi ancora trattenuti, auspicando che possano presto tornare a casa e riabbracciare i propri cari". Lo dichiara in una nota il presidente del Senato, Ignazio La

Quotidiano.net - 7 ottobre: La Russa, è stata aggressione disumana e criminale

Un Posto al Sole anticipazioni 2 ottobre: Lara è la principale sospettata dell’aggressione a Roberto Ferri - Quest'ultima, carica di rabbia e …. Domani alle 20:50 torna la soap ambientata a Napoli che Rai 3 trasmette dal lunedì al venerdì nell'access prime time: di seguito le anticipazioni della trama. Decidendo di affrontare la situazione, si reca in ospedale, dove si imbatte in Marina. La soap è ... (Leggi la notizia)

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 30 settembre al 4 ottobre 2024: Lara sospettata per l’aggressione a Ferri - Più tardi Lara proverà a convincere la suora a non parlare con la polizia. Nunzio non perderà di vista la nuova cameriera, e la richiamerà quando noterà che ha sbagliato a prendere un ordine. Un gesto avventato della Martinelli farà infuriare Marina. La Cirillo verrà così assunta in prova, ma ... (Leggi la notizia)

Da ottobre il pulsante salva-medici. Si preme in caso di aggressione e scatta l’allarme a polizia e carabinieri - All’altro capo del telefono risponderanno operatori competenti o medici qualificati: quasi duecento le linee attive in contemporanea. Ma vale pure per i medici che avranno uno "scudo" contro le aggressioni (verbali e fisiche), fenomeno sempre più diffuso,non solo in corsia. Lucia Bigozzi . Nessun ... (Leggi la notizia)