Nella scuola che porta il loro nome un murales omaggia i giudici Falcone e Borsellino (Di domenica 6 ottobre 2024) Un murales raffigurante i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, dell'artista padovano Alessio B Nella scuola che porta il nome dei due giudici uccisi per mano della mafia. «Quando un muro prende vita, diventa opera d'arte che parla al cuore delle persone. Questo è stato possibile grazie (Di domenica 6 ottobre 2024) Unraffigurante iGiovannie Paolo, dell'artista padovano Alessio Bcheildei dueuccisi per mano della mafia. «Quando un muro prende vita, diventa opera d'arte che parla al cuore delle persone. Questo è stato possibile grazie (Padovaoggi)

Padovaoggi - Nella scuola che porta il loro nome un murales omaggia i giudici Falcone e Borsellino

X Factor 2024, la 'livornese' Claudia Sacco incanta i giudici nella prima puntata delle audition: quattro "sì" con Giudizi Universali di Bersani - . . I giudici - Manuel Agnelli, Paoloa Iezzi, Jack La Furia e Achille Lauro -, affiatati e distesi come poche altre volte. E poi i concorrenti, i più bravissimi, alcuni solamente divertenti, altri decisamente fuori luogo. Giorgia, nelle insolite vesti di conduttrice, è l'autentica star. Tra loro, ... (Livornotoday)

X Factor 2024, la 'livornese' Claudia Sacco incanta i giudici nella prima puntata delle audition: quattro "sì" con Giudizi UniversalI di Bersani - I giudici - Manuel Agnelli, Paoloa Iezzi, Jack La Furia e Achille Lauro -, affiatati e distesi come poche altre volte. E poi i concorrenti, i più bravissimi, alcuni solamente divertenti, altri decisamente fuori luogo. . Tra loro, una. . Giorgia, nelle insolite vesti di conduttrice, è l'autentica ... (Livornotoday)

X Factor 2024, chi ha convinto i giudici nella 1° puntata degli audizioni - Un mix premiato dagli ascolti: il kick off dello show, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 729mila spettatori tv medi, in crescita addirittura del +38% rispetto al debutto della scorsa stagione, con una share tv del 3,6% e 1. Settimana prossima, giovedì 19 sempre su Sky e in streaming su ... (Spettacolo.eu)

Nella scuola che porta il loro nome un murales omaggia i giudici Falcone e Borsellino - Un murales raffigurante i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, dell'artista padovano Alessio B nella scuola che porta il nome dei due giudici uccisi per mano della mafia ...(padovaoggi)

Quote vincente X Factor 2024, le scommesse sui giudici e i favoriti - Lo spettacolo della nuova edizione del talent show musicale è arrivato ai Bootcamp. Nel frattempo i bookmakers hanno già aggiornato le quote vincente X Factor.(calciomercato)

LA SETTIMANA NELLE CORTI - Legittimo il licenziamento del dirigente che si è dimostrato inadeguato al ruolo - Il dirigente che si sia dimostrato inadeguato al ruolo ricoperto può essere licenziato, il licenziamento è però da intendere come fondato su gravi carenze nella prestazione lavorativa e non sul ...(ntplusdiritto.ilsole24ore)