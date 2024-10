Morto Sammy Basso, il 28enne malato di Progeria (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Morto Sammy Basso, il 28enne affetto da Progeria, una malattia rara che causa l'invecchiamento precoce anche se non altera la mente. A diffondere la notizia attraverso i social lo staff dell'Associazione Italiana Progeria (A.I.Pro.Sa.B.) che il giovane aveva fondato nel 2005 per far conoscere e promuovere la ricerca sulla sua malattia. “Oggi la nostra L'articolo Morto Sammy Basso, il 28enne malato di Progeria proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) –, ilaffetto da, una malattia rara che causa l'invecchiamento precoce anche se non altera la mente. A diffondere la notizia attraverso i social lo staff dell'Associazione Italiana(A.I.Pro.Sa.B.) che il giovane aveva fondato nel 2005 per far conoscere e promuovere la ricerca sulla sua malattia. “Oggi la nostra L'articolo, ildiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (webmagazine24)

