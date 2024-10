Minaccia gli automobilisti con un coltello, poi aggredisce i poliziotti: paura sulla Tangenziale di Napoli (Di domenica 6 ottobre 2024) I poliziotti hanno arrestato un 34enne per minacce, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale; l'uomo è stato anche denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ihanno arrestato un 34enne per minacce, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale; l'uomo è stato anche denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. (Fanpage)

Fanpage - Minaccia gli automobilisti con un coltello poi aggredisce i poliziotti | paura sulla Tangenziale di Napoli

