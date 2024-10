La proposta di Forza Italia Cittadinanza dai 16 anni dopo due cicli di scuola Si chiamerà Ius Italiae

(Di domenica 6 ottobre 2024) "Avevamo detto che avremmo presentato unae l’abbiamo fatto, pronti a discuterne prima coi nostri alleati e poi in Aula". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani presenta lasulladifirmata dai due capogruppo di Camera e Senato, Paolo Barelli e Maurizio Gasparri. Diecidiper ottenere laai nati o arrivati inentro i 5e norme più rigide per il riconoscimento dello Ius sanguinis a chi ha ascendenzene. Gli azzurri non recedono insomma dalla sfida sui diritti per estendere il consenso e cercare di eroderlo anche alle fasce liberali del centrosinistra. Non senza strascichi polemici con la Lega, i cui giovani hanno contestato il vicepremier dal pratone di Pontida, obbligando alle scuse un Matteo Salvini, comunque convinto che la legislazione va bene così com’è. (Quotidiano)