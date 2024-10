La città resta orfana dei big Da Vasco al Boss tutti i live saltati per i lavori al Franchi

(Di domenica 6 ottobre 2024) Firenze, 6 ottobre 2024 – L’ultima stagione al ’vecchio’sarebbe potuta essere indimenticabile. L’estate 2024 poteva essere ricordata come quella del ritorno dela Firenze. Ma anche del debutto allo stadio dei Maneskin o del ritorno di Ultimo, tanto amato dai Millennials. Niente di tutto questo si è verificato e ora, chissà per quanto, l’impianto sportivo di Campo di Marte resterà orfano dei grandi concerti. Anzi, la preoccupazione che serpeggia tra gli addetti aiè che Firenze esca proprio dal circuito dei grandi eventi. Motivo? Idi ristrutturazione che rispetto ai tempi previsti in un un primo momento si stanno allungando – adesso si ipotizza il 2029 per la conclusione del restyling – e comunque, una volta terminato l’intervento, lo stadio avrà una capienza ridotta per l’allestimento degli spettacoli. (Lanazione)