Ben 7.000 bambini "Cuochi per un giorno", grande successo per i laboratori (Di domenica 6 ottobre 2024) Tra ragna-telle al ragù, rosette buongustaie, tonno allo stecco e gli halloween cupcake, al Club La Meridiana di Modena stanno per concludersi due giornate golose: tutte le ricette sono state rigorosamente preparate da chef in erba. Un bilancio molto positivo quello della dodicesima edizione di (Di domenica 6 ottobre 2024) Tra ragna-telle al ragù, rosette buongustaie, tonno allo stecco e gli halloween cupcake, al Club La Meridiana di Modena stanno per concludersi due giornate golose: tutte le ricette sono state rigorosamente preparate da chef in erba. Un bilancio molto positivo quello della dodicesima edizione di (Modenatoday)

Modenatoday - Ben 7 000 bambini Cuochi per un giorno grande successo per i laboratori

Indirizzo Montessori a tempo pieno in una scuola siciliana: bambini diventano cuochi, camerieri e assistenti di sala - L'articolo Indirizzo Montessori a tempo pieno in una scuola siciliana: bambini diventano cuochi, camerieri e assistenti di sala sembra essere il primo su Orizzonte scuola Notizie. L'Istituto Comprensivo Maria Montessori di Alcamo (Tp) ha introdotto importanti novità per l'anno scolastico ... (Orizzontescuola)

La grande azienda che ha assunto 1.000 lavoratori a tempo indeterminato, ma che cerca ancora personale - Da gennaio 2023 ad oggi sono state assunte 1.700 persone, ma la multinazionale è ancora alla ricerca di lavoratori ...(monzatoday)

Presentata a Roma la 44esima edizione del Salone Bianco Pregiato - A Città di Castello da venerdì 1 a Domenica 3 Novembre 2024, fra le vie, piazze e palazzi rinascimentali del centro storico, si svolgerà la ...(dazebaonews)

CASEUS 2024 premia i migliori formaggi italiani - Scopri i migliori formaggi italiani premiati a CASEUS 2024. Dalla Lombardia alla Sicilia, 14 fattorie italiane premiate.(vicenzareport)