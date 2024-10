Anarchici estrema sinistra e sindacati | ecco i soliti idioti in black

(Di domenica 6 ottobre 2024) Il fermento dei circa 6.000 manifestanti pro Palestina si è prolungato per più di tre ore e mezzo. Dopo un giro intero di piazzale Ostiense, luogo in cui si erano dati appuntamento alle 14, è esploso contro le forze dell'ordine. Bombe carta, bottiglie di vetro, petardi, segnali stradali e aste lanciate daibloc verso alcune camionette delle forze dell'ordine e parte degli agenti in assetto antisommossa che presidiavano via Ostiense. Una pioggia di oggetti alla quale la polizia ha risposto prima con l'utilizzo degli idranti e poi caricando a colpi di manganello. Il caos nel centro della Capitale, a cui ha assistito come «testimone» impassibile la Piramide di Caio Cestio e che è costato il ferimento di una ragazza e di una trentina di uomini delle forze dell'ordine, è durato per almeno mezz'ora. Ma andiamo con ordine. (Iltempo)