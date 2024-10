Valditara e il voto in condotta | Nessuna repressione è una rivoluzione culturale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 5 ottobre 2024) La nuova educazione civica e il nuovoinsono "unae si scontra con chi" ha portato avanti modelli differenti nel passato. Sono queste le parole usate dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valdiatara al convegno 'L'Italia dei conservatori' in corso a Roma. Il titolare del dicastero di viale Trastevere spiega cosa ci sia alla base delle sue idee per la scuola: “Io non ho in mente uno Stato repressivo come dice scioccamente certa sinistra ma la responsabilità è al centro di una società liberale che non è anarchica. Anarchia e comunismo per fortuna sono state sconfitte. Quando Elly Schlein parla solo di diritti non si capisce che la stessa Costituzione parla di diritti e doveri. La responsabilità è individuale non è sempre e solo responsabilità della società”.