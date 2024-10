Rugby | possibilità di doppio spettacolo per i tifosi reggiani Sfida ai Lyons in Coppa Italia Poi in campo scendono le Zebre

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Spetta alla cittadella deldi Parma, dove spesso si allenano anche le nazionali azzurre, il compito di ospitare Valo, seconda giornata di. Inizio del match alle 16 sul“Da Sensi”, uno degli otto terreni dadella cittadella. Con il Mirabello in attesa del via libera dopo i lavori estivi di riqualificazione, si è valutata l’ipotesi Canalina ma alla fine è stata scelta la sede parmense, non solo in virtù della “mission” della società, che già dal nome ValoEmilia si propone come club della regione e non solo della nostra città, ma anche per approfittare dell’evento serale previsto nella stessa cittadella del. Alle 20.