Picariello Bruni e La Malfa Nuovi campioni provinciali

(Di sabato 5 ottobre 2024) Sui campi del Cus Ferrara, si sono conclusi i campionatigiovanili individuali di tennis riservati alle categorie Under 10, 12 e 14, tutte al maschile. Manifestazione andata in porto grazie alla società , all’impegno del responsabile di sezione Ferdinando De Luca, coadiuvato dal giudice arbitro Davide Ghidoni e dall’istruttore Filippo Zattoni, sempre presenti durante tutto il torneo e al supporto legato all’azienda Blue di Chiara Pasti. Dopo diverse giornate di gara, nel torneo Under 14 è risultato vincitore il cussino Andrea, che ha sconfitto in finale per 61/62 Federico Pigaiani, più giovane di un anno e tesserato anche lui presso il club universitario ferrarese. Andrea si è distinto in tutta la stagione, vincendo in diverse tappe regionali e nazionali, arrivando a ridosso della classifica nazionale 3.1.