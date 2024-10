L’ultimo giorno per salvare i dodici tigli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024) Sarà domaniutile per firmare la petizione che ha già raccolto mille adesioni perdi via Rocca Vecchia che, secondo il progetto di recupero dell’area messo a punto dal Comune, dovranno essere abbattuti. L’appuntamento è alle 10.30 al Mercato Coperto. Idel tratto di via Rocca Vecchia che sbuca in piazza Sant’Ambrogio, alle spalle di piazza Ducale, all’apparenza godono di ottima salute ma le opere di rifacimento della soletta che copre per larga parte il Naviglio Sforzesco, la cui partenza è prevista entro metà novembre, sembrano averne segnato il destino.