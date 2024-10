Il prossimo film di Zack Snyder sarà ambientato nel mondo dell'UFC, Adam Driver possibile protagonista (Di sabato 5 ottobre 2024) Il prossimo film del regista Zack Snyder sarà incentrato sul mondo dell'Ultimate Fighting Championship, ad Adam Driver è stato offerto il ruolo da protagonista. Se vi state chiedendo quale potrebbe essere il prossimo film di Zack Snyder, soprattutto dopo l'epicità dei due film di Rebel Moon, beh, aspettatevi qualcosa di completamente diverso. A luglio, Snyder ha dichiarato a Reel Blend che il suo prossimo film sarà di dimensioni più ridotte rispetto a Rebel Moon e non avrà alcun VFX: "Sto cercando di fare un film piccolo in questo momento. Non dirò di cosa si tratta, ma mi chiedevo: posso fare un film senza usare gli effetti visivi? Poi tornerò alla follia. Dovrei scrivere questo film ed è quello che voglio fare". Army of the (Di sabato 5 ottobre 2024) Ildel registaincentrato sul'Ultimate Fighting Championship, adè stato offerto il ruolo da. Se vi state chiedendo quale potrebbe essere ildi, soprattutto dopo l'epicità dei duedi Rebel Moon, beh, aspettatevi qualcosa di completamente diverso. A luglio,ha dichiarato a Reel Blend che il suodi dimensioni più ridotte rispetto a Rebel Moon e non avrà alcun VFX: "Sto cercando di fare unpiccolo in questo momento. Non dirò di cosa si tratta, ma mi chiedevo: posso fare unsenza usare gli effetti visivi? Poi tornerò alla follia. Dovrei scrivere questoed è quello che voglio fare". Army of the (Movieplayer)

Al momento il cineasta sta "ultimando le rifiniture della sceneggiatura" del film, che sarà ambientato in Spagna. Il cineasta spagnolo ha già annunciato il prossimo progetto che lo vedrà fare ritorno nell'alveo ispanico. "Sarà una tragicommedia sul genere", anticipa Almodóvar a deadline. "Conterrà ... (Movieplayer)

C'è infatti chi sarà visibile in carne e ossa e chi, invece, sarà presente con la propria voce. Non stanno più in casa, però. Per tutte le versioni, oltre a Brown e Pratt, ci saranno Stanley Tucci, Giancarlo Esposito, Ke Huy Quan, Jason Alexander e Woody Norman, mentre Woody Harrelson, Brian Cox, ... (Gqitalia)

Il mese di ottobre è considerato da molti come l’inizio della stagione spettrale, e quest’anno i fan dell’horror hanno ricevuto grandi notizie su uno dei franchise più amati del genere: Scream. Ora, grazie a un post sui…. Anche se Scream VII era già stato annunciato da tempo, la data di uscita ... (Mistermovie)

Timothée Chalamet sfoggia un look bizzarro per il suo prossimo film, Marty Supreme Le prime immagini dal backstage di Marty Supreme mostrano Timothée Chalamet con un look molto diverso rispetto a come siamo abituati a vederlo. Anche nel suo prossimo film biografico su Bob Dylan A Complete Unknown, ... (Cinefilos)

La produzione del prossimo film di Chloe Zhao con Paul Mescal, Hamnet, si è appena conclusa in Galles. In sostituzione del regista originale Sam Mendes, che ora è nel pieno dei preparativi per le riprese dei suoi quattro film sui Beatles, Zhao adatterà il romanzo di Maggie O'Farrell, vincitore di ... (Movieplayer)