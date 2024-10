Fiorentina-Milan Fonseca in conferenza stampa | orario tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) Alle 14:00 di sabato 5 ottobre l’allenatore del, Paulointerverrà inalla vigilia di, match della settima giornata di Serie A 2024/2025 in programma al Franchi. La giornata di rifinitura per i rossoneri inizierà al mattino con l’ultimo allenamento, mentre nel pomeriggio è in programma la partenza verso Firenze. Ladisarà visibilein diretta suTV (disponibile anche su Dazn) e ACOfficial App. Dopo la sconfitta di Leverkusen in Champions League, la squadra rossonera vuole i tre punti per confermarsi nei piani alti di una classifica che vede Leao e compagni al terzo posto con undici punti. Tanti i temi della vigilia.