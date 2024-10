Amici Sangiovanni torna sui social dopo quasi otto mesi di assenza | Non so cosa succederà in futuro ma…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 5 ottobre 2024), ex allievo die cantante che ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo aveva annunciato il ritiro temporaneo dalle scene, per prendersi cura della sua salute mentale. Il giovane èto poco fa suidi, per inviare un messaggio ai suoi fan: Oggi ci sarebbe stato il nostro concerto al Forum. E’ da qualche giorno che penso a come sarebbe stato, a voi lì insieme a me, a cantare i pezzi nuovi (quelli che non sono mai usciti). Il percorso che ho intrapresofa mi ha portato a ripensare al mio lavoro e alla mia passione, e mi piacerebbere a fare qual. Ho fatto fatica ad andare in studio e a dedicarmi alla musica durante questo periodo, anzi avevo bisogno di starci lontano.