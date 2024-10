Minotti | Inter Torino da prendere con le molle! Ma vedo crescita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Lorenzoha detto la sua sulla partita tra, in programma al Meazza. L’ex giocatore vede una squadra di Simone Inzaghi in– A presentare la partita tra, Lorenzosu Sky Sport 24. L’ex giocatore ha parlato in questa maniera: «Mi aspetto una partita complicata per l’perché ilè ben allenato, ha iniziato bene, ha morale, è una squadra che va presa con le. Ma è un’in, che sta facendo degli step in avanti notevoli, che si permette di fare ampio turnover in Champions League. Quest’anno è orientata su tutti e due i fronti e non vuole lasciare indietro proprio nulla.