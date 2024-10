Milan-Napoli settore ospiti aperto per i residenti in Campania

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 4 ottobre 2024)si giocherà nel turno infrasettimanale valevole per la 10ª giornata di Serie A. La grande sfida è in programma martedì 29 ottobre alle 20.45. I precedenti tra le due squadre sono 175, con 70 vittorie rossonere e 51 successi napoletani, mentre sono 54 i pareggi a completare il conteggio., i biglietti BIGLIETTII biglietti persono disponibili online su booking.ac.com, al Ticket Office di Casa, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket, secondo le seguenti modalità: Fase abbonati: dalle ore 17.00 di venerdì 4 ottobre alle 23.59 di domenica 6 ottobre, gli abbonati potranno acquistare fino a quattro biglietti aggiuntivi nei settori disponibili, con listino dedicato. Fase CRN: fino a 4 biglietti a partire dalle ore 12.00 di lunedì 7 ottobre.