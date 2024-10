Marcia nei 10 km a Madrid presenti anche Palmisano e Fortunato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ci sarannoAntonellae Francesconella 10 km di, valida come tappa della World Athletics Race Walking Tour. Per la medaglia d’oro di Tokyo 2020 si tratta del ritorno alle competizioni dopo le Olimpiadi di Parigi, chiuse con l’amarezza del ritiro nella gara individuale e del sesto posto nella staffettaa causa del Covid riscontrato in quei giorni. SarĂl’ultimo impegno stagionale per la tarantina, che poi si concentrerĂ nel gettare le basi per la prossima stagione. Nella gara maschile, come detto, presente, che partecipa alla gara da campione in carica e che dovrĂ vedersela con il due volte iridato giapponese Toshikazu Yamanishi. La gara maschile vedrĂ in garaGianluca Picchiottino e Davide Finocchietti., nei 10 km aSportFace.