Campi Flegrei dal 9 ottobre l’esercitazione della protezione civile

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPrenderà il via in Campania mercoledì 9– e proseguirà fino a sabato 12 –nazionale sul rischio vulcanico “Exe2024”, organizzata dal Dipartimentoe dalla Regione Campania, in collaborazione con i Comunizona rossa dei, con la Prefettura di Napoli, con le strutture operative e i centri di competenza del Dipartimento.si svolgerà nell’ambitosesta edizioneSettimana nazionalee ha l’obiettivo di coinvolgere la popolazione nel test del Piano nazionale per il rischio vulcanico ai