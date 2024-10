Alluvione la querelle dei detriti | Non sappiamo dove smaltirli Adesso serviranno altre analisi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) A seguito delle primeeffettuate nei mesi scorsi, non è stato possibile trovare un sito idoneo per lo smaltimento dei rifiuti fangosi analizzati in quanto le discariche della zona non hanno dato la loro disponibilità alla ricezione del materiale da smaltire. E il Comune di Capraia e Limite si è così visto costretto ad affidare a un laboratorio dil’incarico per un nuovo campionamento dei rifiuti residui, per poterli smaltire in siti che ne prevedono il loro riutilizzo. È la vicenda, non priva di tratti surreali, che riguarda il rio Ratto. O per l’esattezza, ilasciati dall’dello scorso 2 novembre nella zona del corso d’acqua, in un’area fra le più colpite e danneggiate da quell’eccezionale ondata di maltempo.