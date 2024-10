No del Lazio alla Ztl fascia verde e all’aumento del biglietto Atac di Gualtieri Doppia vittoria di FdI

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 3 ottobre 2024)di Fratelli d’Italia che è riuscita a ottenere l’agognato rinvio della Ztldei veicoli diesel euro 4 e il no al rincaro del prezzo dei biglietti. Migliaia di romani potranno presto tirare un sospiro di sollievo graziedelibera della Regione, guidata da Francesco Rocca. La Regione ha annunciato la proroga di un anno per l’accesso dei veicoli diesel Euro 4 nella Ztldi Roma e lo stopdeibigliettiproposto dal Campidoglio. I veicoli “incriminati” potranno continuare a circolare all’interno della zona a traffico limitato per tutto il 2025. Nel frattempo, l’amministrazione regionale sta lavorando a una revisione del “Piano della qualità dell’aria”, approvato dgiunta Zingaretti. Obiettivo: trasformare le limitazioni al traffico in una possibilità per i Comuni, anziché un obbligo.