Il suicidio di mio figlio? E’ stato il più grande errore della mia vita non sono riuscito a fermarlo | il dolore di Kabir Bedi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) “Non vedo l’ora di vedere il remake di Sandokan”. Parola di. Il 78enne attore indiano, interprete del celebre pirataMalesia che nel 1976 incollò davanti alla tv decine di milioni di italiani, ha presentato a Torino il suo ultimo film, Questione di stoffa, che andrà in onda su Rai1 il 10 novembre.ha così voluto ricordare che non ha alcun pregiudizio verso il remake di Sandokan con Can Yaman protagonista e Alessandro Preziosi nei panni di Yanez. “Sarà bello vedere come riusciranno a interpretare, in chiave moderna, le emozioniversione originale”, ha spiegato coneducazione