Foggia donna morta carbonizzata in un incidente | indagato il marito

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Un avviso di garanzia per omicidio volontario è stato notificato dalla Procura dinei confronti di Ciro Caliendo, imprenditore vitivinicolo di San Severo,di Lucia Salcone, la47ennein unstradale avvenuto la notte tra il 27 e il 28 settembre scorsi sulla provinciale 13 che unisce San Severo a Castelnuovo della Daunia. Laera a bordo di una Fiat 500 condotta dalche, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada schiantandosi contro un albero. Il veicolo ha preso fuoco e la 47enne, incastrata tra le lamiere, è. Ilinvece è riuscito a salvarsi. Lui ha raccontato di aver provato in tutti i modi a soccorrere la moglie, riportando ustioni alle mani e alle braccia.