Chi sono gli ex di Amanda Lecciso e padri dei suoi due figli

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Duestati i grandi, ormai ex, amori diche, a quanto pare, oggi è single. Il primo è Antonio Greco, un avvocato di cui si conosce molto poco e che preferisce rimanere lontano dai riflettori. Dalla loro storia è nato Giorgio, primoo di, che ha oggi 16 anni. Più noto è invece il secondo grande amore di, il suo ultimo ex è Ivo Micioni, un attore e produttore cinematografico. Classe 1985, Micioni ha una filmografia composta da 5 film, ma si è fatto presto conoscere anche per il suo lavoro dietro le quinte, al punto da conquistare la “Pellicola d’oro” per la produzione nel 2018. Dalla storia con Ivo,ha avuto il suo secondoo, Gaetano detto ‘Ninni’, che oggi ha 10 anni.