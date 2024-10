Nasce la Fondazione Tina Lagostena Bassi l’archivio di un grande avvocato contro la violenza sulle donne

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) “Si pensava che lalefosse una cosa del passato, invece è tuttora presente, basta leggere i giornali o guardare la tv per scoprirlo. Tanti passi avanti sono stati fatti, ma c’è molta ignoranza, manca l’educazione di base del cittadino sul rispetto, anche e soprattutto nelle nuove generazioni. Per intervenire in una società segnata da gravi fatti di cronaca, come il giovane assassino che ha detto ho ucciso perché non sapevo cosa fare, mettiamo a disposizione la. La presentiamo domani, 3 ottobre, a Roma, alle 14,30 nella Sala Stampa della Camera dei Deputati”. A parlare è l’avvocata Andrea Catizone, socio fondatore e presidente dellaintitolata a(1926-2008), battagliera avvocata e politica che ha lasciato un segno profondo nella cultura e nel mondo giudiziario italiano.