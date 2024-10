Michael Schumacher torna in pubblico dopo undici anni per il matrimonio della figlia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ildi Gina Mariadel leggendario pilota di Formula 1, ha rappresentato un momento significativo non solo per la giovane sposa, ma anche per la famiglia, che ha vissutodi sfide a causa delle condizioni di salute del famoso padre. La cerimonia si è svolta sabato 28 settembre 2024 nella villa di famiglia a Port d’Andratx, Maiorca, un luogo che ha un significato particolare per la famiglia. >> “C’è stato un arresto”., incubo per la famiglia: svolta sul caso del ricatto Gina Maria ha sposato Iain Bethke in una cerimonia che ha mantenuto un profilo molto basso, in linea con la riservatezza che circonda la vitafamiglia