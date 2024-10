LIVE Lipsia-Juventus 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | infortunio Bremer problema muscolare per Gonzalez! Dentro Gatti e Conceicao

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12? Momento comunque buono, nonostante gli infortuni, per i torinesi. Gestiscono palla e mettono in crisi i tedeschi che fanno fatica a marcare nel modo corretto. 11? In gol contro il Grifone lo scorso week end,è una pedina fondamentale degli uomini di Thiago Motta. 11? CAMBIO: esceed entra. 9? NON CE LA FA NICO! MALEDIZIONE!! 8? Chiusura di Raum su cross di Koopmeiners. Pericolosi i bianconeri quando arrivano in area di rigore. 8? Non sta benissimo neanche. Si sta scaldando. Maledizioneper ora. 7? Avvio psicologicamente in salita per lacon questa brutta tegola che vedeuscire dopo appena 4 minuti. 7? tentativo maldestro di Orbà n da fuori sugli sviluppi deld’angolo. 6? Chiede aiuto anche nell’uscire dal campo