Ken Page la storica voce di Bau Bau in The Nightmare Before Christmas è morto a 70 anni

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ken, l’attore teatrale noto per aver recitato in spettacoli come Cats e per aver prestato laa Bau Bau nel classico film d’animazione The, èall’età di 70. Un suo rappresentante ha confermato lo scorso martedì, a USA TODAY, che l’attore “se n’è andato molto serenamente nella sua casa“, a St. Louis. I suoi ruoli teatrali includevano il Leone in The Wiz e Old Deuteronomy in Cats. Apparve nella versione di Cats pubblicata in video nel 1998. Recitò anche in Ain’t Misbehavin e Guys and Dolls, tra gli altri spettacoli. Il rappresentante che ha divulgato la notizia della sua scomparsa ha dichiarato: Si è seduto sulla sedia e si è addormentato, e questo è tutto. Era un uomo meraviglioso e talentuoso, più grande della vita. Ken era amato e adorato da così tante persone e ci mancherà tantissimo.