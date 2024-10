Joker la vera origine del cattivo più famoso dei fumetti

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) «A volte me lo ricordo in un modo, a volte in un altro Se devo avere un passato, preferisco che sia a scelta multipla!» -in Batman - The Killing Joke (1986). Nella primadel 1940, Batman passò dalle pagine di Detective Comics, dove aveva debuttato solo un anno prima, a una serie tutta sua, segno che la DC Comics aveva trovato in lui un successo simile a quello di Superman. Bob Kane e Jerry Robinson, uno dei suoi artisti di fiducia, videro questa come una magnifica opportunità di espansione dell’universo di Batman. Robinson all'epoca dichiarò: «Sapevo che tutti i grandi eroi avevano una nemesi e la loro forza derivava dal confronto con antagonisti davvero potenti». Così, si chiese quali caratteristiche dovesse avere un anti-Batman per essere un degno avversario.