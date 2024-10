I costruttori al Comune | Case popolari insostenibili Bisogna ridurre la quota

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Assimpredil, l’associazione delle imprese edili milanesi, Confindustria Assoimmobiliare e Aspesi schierano il professor Carlo Cottarelli per chiedere aldi cambiare radicalmente la politica urbanistica cittadina in vista della stesura del prossimo Piano di governo del territorio. La richiesta principale emersa durante al presentazione dello studio – curato dal direttore del Programma di Educazione per le Scienze Economiche e Sociali dell’Università Cattolica e intitolato “Lo sviluppo immobiliare a Milano: perché si costruiscono poche abitazioni?“ – è la seguente:laobbligatoria di Edilizia residenziale sociale (Ers) dall’attuale livello del 50% o più al 15-20%, perché – sottolinea Cottarelli – "ciò potrebbe aumentare non solo l’offerta sul mercato libero, ma anche la disponibilità degli appartamenti Ers".