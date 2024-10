AEW con le donne non mollare proprio adesso

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ci eravamo lasciati con All Out e All In in cui era emersa, finalmente, la grande capacità della AEW di lavorare profondamente sulle. Nel giro di diversi mesi, in tante stavano avanzando prodigiosamente, ed erano tutte pronte per salpare sulla nave del main event della categoria. Abbiamo ancora negli occhi May vs Storm, Willow vs Statlander, il discreto lavoro di Mercedes (anche se non sostenuto da match di alto livello, come richiederebbe il suo contratto), la crescita di Deonna, Thunder Rosa, e di tante altre ragazze nelle retrovie. Erano appena ritornate Britt Baker e Jamie Hayter. Sembrava che, finalmente, dopo cinque anni, la AEW avesse trovato il bandolo della matassa con loro. Superati i due ppv, la AEW ha iniziato zoppicare. Troppo concentrata, forse, sulle sorti degli uomini, ha mollato di colpo il colpo sulle ragazze.