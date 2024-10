Tranvia rinvio al 31 gennaio 2025 del termine per la presentazione dell' istanza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Pisa, 1 ottobre 2024 - Con il comunicato n.3 il MIT ha prorogato ilper lae istanze, già previsto al 31 ottobre 2024, al 31. Il Ministeroe infrastrutture e dei trasporti infatti, nel dipartimento per i trasporti e la navigazione, alla direzione generale per il trasporto pubblico, ha pubblicato nel suo avviso che "per ladi istanze ai finia programmazione degli interventi finanziabili dallo Stato in via ordinaria nel settore del Trasporto Rapido ilper lae istanze, previsto al 31.10.2024, è prorogato al 31.01.. Con successivo Comunicato verranno indicate le modalità di predisposizionea documentazione a corredoe le modalità di trasmissionemedesima".