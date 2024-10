Teatro a Spazio Diamante a Roma Le nostre folli capriole nel sole

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 1 ottobre 2024), 1 ott. (askanews) – Si intitola “Lenel”, scritto da Iulia Bonagura, lo spettacolo in scena allodiil 3 e 4 ottobre, con Emanuele Baroni e Iulia Bonagura. Aiuto regia Valerio Castriziani, voce off di Filippo Gili, produzione Tresette, per la regia di Emanuele Baroni. Martina è una bambina. Ha un costume intero da piscina e la maschera che le tiene sui capelli bagnati. Corre fuori dall’acqua e vede la cupola di una medusa morta. Valentino, anche lui bambino, le si avvicina. Ha i pantaloncini a pinocchietto e uno zainetto. I due si incontrano, per la prima volta, a dieci anni, l’ultimo giorno d’estate, su una spiaggia del litorale laziale, e l’ultima volta a diciannove, sempre su quella spiaggia.