Simone Inzaghi ipotesi futuro in Premier League | candidato alla panchina del Manchester United

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ildipotrebbe incrociarsi con la, in particolare con ladel. Secondo fonti della stampa britannica, l’attuale tecnico dell’Inter è emerso come principaleper succedere all’olandese Erik ten Hag, il cui posto è sempre più a rischio dopo una stagione caratterizzata da alti e bassi. Ten Hag sotto Pressione Erik ten Hag, nonostante abbia recentemente conquistato la Coppa d’Inghilterra, si trova in una posizione delicata. La sua squadra ha subito una pesante sconfitta contro il Tottenham all’Old Trafford, un risultato che ha alimentato le critiche da parte di ex giocatori leggendari, come Paul Scholes e Rio Ferdinand, oltre a provocare il malcontento tra i tifosi. L’attuale gestione tecnica sembra non soddisfare le aspettative della nuova proprietà , guidata da Sir Jim Ratcliffe.