Salute chi ha diritto ai farmaci gratis e chi no una cosa che non tutti sanno

(Di martedì 1 ottobre 2024) Nonche in alcuni casi specifici è possibile avere i. Questo perché la nostra Costituzione prevede la tutela delallae che anche agli indigenti siano garantite le cure. Vediamo quindi in quali casi i cittadini possono avere iin virtù di questo. Innanzitutto è bene sapere che isono divisi in Fasce. Generalmente iche sono mutuabili, e quindi gratuiti, sono quelli di Fascia A. Il loro costo viene infatti rimborsato allaa dal Sistema Sanitario Nazionale e al paziente potrebbe essere richiesto solo il pagamento del ticket (che cambia in base alla Regione di residenza). Si tratta deiessenziali e quelli per le malattie croniche, come ad esempio l’ipertensione, ma anche gli antibiotici o iper le malattie cardiovascolari.