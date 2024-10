Piero Angela protagonista campagna Street Art

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di martedì 1 ottobre 2024) Un’operazione di comunicazione che lega arte e territorio, celebrando la storia dell’azienda Rai con un linguaggio moderno e immediato. È questo, in sintesi, il progettoArt curato da Area Creativa della Direzione Comunicazione della Rai, che sarà dedicato ad alcuni personaggi che hanno contribuito a rendere grande l’azienda Rai, diffondendo i sentimenti e i valori decisivi per la costruzione dell’identità del Servizio Pubblico. Tra questi si annovera anche, decano della comunicazione scientifica, al quale sarà dedicato il primo murales, in corso di realizzazione presso il Centro di Produzione Tv di Torino che sarà ufficialmente intitolato allo stesso, durante il Prix Italia.