Milo Ventimiglia presto papà | in arrivo il primo figlio con Jarah Mariano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Un nuovo, tenerissimonella vita di: l’attore che è riuscito di entrare nel cuore di più generazioni con i suoi ruoli in This is us e in Una mamma per amica diventerà. Ad annunciare la futura nascita è stata sua moglie,, con una serie di foto pubblicate sul suo profilo Instagram che la ritraggono con il pancione.saràPrima un ragazzo misterioso e problematico pronto a far girare la testa a una più tranquilla e studiosa Rory Gilmore, poi un affettuoso e amorevole padre per i piccoli Pearson interpretando il ruolo di Jack in This is us. Un personaggio che ha saputo regalarci tantissime emozioni mettendonella condizione di interpretare un capofamiglia amato da moltissimi, mettendo in pratica insegnamenti che ora, potrà seguire anche nella vita reale.